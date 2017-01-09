Как сейчас выглядит Хью Грант (фото)

Не верится, но фильм "Дневник Бриджит Джонс" вышел 16 лет назад. А актеру Хью Гранту, который сыграл привлекательного ловеласа и одного из поклонников главной героини, уже 56 лет. Он появился на красной дорожке церемонии "Золотой глобус" под руку с 37-летней супругой Анной Эберштейн – постарел, но все такой же обаятельный.

Хью Грант, 1999-2017

Кстати, до встречи с Анной Хью Грант был настоящим сердцеедом. Звезде приписывали романы с Элизабет Херли, Сандрой Буллок и другими красавицами.

Хью Грант и Сандра Буллок (2002); Хью Грант и Элизабет Херли (2001)

И только после встречи со шведским телепродюсером Эберштейн он остепенился. Теперь примерный семьянин везде с женой – вот и на "Глобусе" тоже. Напомним, Хью и Анна познакомились в 2012 году на вечеринке общих друзей, и с тех пор неразлучны – в 2012-м у них родился сын Джон, а в 2015-м на свет появилась дочь.



Хью Грант и Анна Эберштейн

Грант был номинирован как "Лучший актер комедии или мюзикла" в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс", но награда ушла к "Ла-Ла Ленду". Поражение Хью принял достойно. Тем более, что ему так понравилось работать на одной площадке с Мэрил Стрип.

"Флоренс Фостер Дженкинс" – история девушки из богатой нью-йоркской семьи, которая мечтала стать оперной певицей, несмотря на ужасный голос.

"Флоренс Фостер Дженкинс", 2017

"Она прекрасная и очень талантливая женщина. Если сцена печальная, Мэрил грустит, если сцена ярости, то она по-настоящему разъяренная. Такому трудно соответствовать, но я согласился участвовать в проекте именно из-за Стрип", – поделился Грант.