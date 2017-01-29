Как сейчас выглядит звезда сериалов 90-х Наталья Орейро (фото,видео)

Сегодня, 05:32

Актриса опубликовала в соцсетях фото без макияжа

Наталья Орейро в молодости. Фото: instagram.com/natalia_oreiro_official
Наталья Орейро в молодости. Фото: instagram.com/natalia_oreiro_official

На днях в Сети появился редкий снимок Натальи Орейро, на котором она позирует без грамма косметики на лице. Свежее фото актрисы сильно впечатлило интернет-пользователей, которые отметили, что без мейка она кажется гораздо моложе своего возраста, – передает woman.ru.

Не так давно на странице Натальи Орейро в соцсетях было опубликовано фото, на котором актриса и певица предстала в непривычном для поклонников образе. На новом селфи звезда сериала "Дикий ангел" позирует без макияжа и шикарной укладки.

Фото вызвало бурную реакцию пользователей Сети. По мнению большинства из них, без мейкапа Орейро выглядит гораздо моложе, чем с ним. "Очень красивая, без макияжа выглядит на 25)", "Самая красивая в мире женщина!!!", "Естественная красота)", "Милая.простая Наташа", "Круглосуточно красивая женщина", "Нежность, больше нечего сказать", "Даже мне стыдно без мэйка сфоткаться, а мне 22. А вот она прекрасно выглядит. Уважаю))", "Родная, любимая, утренняя, простая. Самая самая (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)", — выразили свой восторг многочисленные русские фанаты Натальи.

А в конце прошлого года Наталья выпустила клип на ремикс песни Corazón Valiente ("Храброе сердце"), в котором исполняет роль сексуальной проводницы.
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