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Как выглядит младшая внучка Тома Хэнкса (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/71_main.1483139782.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/71_tn.1483139782.jpg Звезды Сын актера Чет скрывал, что у него есть дочь

Как выглядит младшая внучка Тома Хэнкса (фото)

Сегодня, 04:43

Сын актера Чет скрывал, что у него есть дочь

Том Хэнкс. Фото: AFP
Том Хэнкс. Фото: AFP

В апреле этого года у сына 60-летнего Тома Хэнкса 26-летнего Чета родилась дочь. Папарацци удалось сфотографировать внучку актера на прогулке с матерью Тиффани Майлз.

Сам Чет признался в своем Instagram, что у него действительно есть дочь (этот факт долго скрывали): "Да, у меня есть дочь, и она – лучшее, что когда-либо со мной случалось. Она – причина, по которой я завязал со всем, чем можно было". Но в люди отец с дочкой не выходит.

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Напомним, летом прошлого года власти США разыскивали Хэнкса по всей стране за то, что он разгромил номер в отеле, куда приехал с тремя девушками из клуба, да еще и пытался раздобыть наркотики. Возможно, ребенок изменил жизнь Чета.
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Источник:

peopletalk

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