Как выглядит младшая внучка Тома Хэнкса (фото)

В апреле этого года у сына 60-летнего Тома Хэнкса 26-летнего Чета родилась дочь. Папарацци удалось сфотографировать внучку актера на прогулке с матерью Тиффани Майлз.

Сам Чет признался в своем Instagram, что у него действительно есть дочь (этот факт долго скрывали): "Да, у меня есть дочь, и она – лучшее, что когда-либо со мной случалось. Она – причина, по которой я завязал со всем, чем можно было". Но в люди отец с дочкой не выходит.

Напомним, летом прошлого года власти США разыскивали Хэнкса по всей стране за то, что он разгромил номер в отеле, куда приехал с тремя девушками из клуба, да еще и пытался раздобыть наркотики. Возможно, ребенок изменил жизнь Чета.

Фото опубликовано LA / WORLD WIDE (@chethanx) Авг 7 2016 в 8:54 PDT

Фото опубликовано LA / WORLD WIDE (@chethanx) Фев 11 2016 в 5:18 PST