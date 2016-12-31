Как выглядит младшая внучка Тома Хэнкса (фото)
Сын актера Чет скрывал, что у него есть дочь
В апреле этого года у сына 60-летнего Тома Хэнкса 26-летнего Чета родилась дочь. Папарацци удалось сфотографировать внучку актера на прогулке с матерью Тиффани Майлз.
Сам Чет признался в своем Instagram, что у него действительно есть дочь (этот факт долго скрывали): "Да, у меня есть дочь, и она – лучшее, что когда-либо со мной случалось. Она – причина, по которой я завязал со всем, чем можно было". Но в люди отец с дочкой не выходит.
Напомним, летом прошлого года власти США разыскивали Хэнкса по всей стране за то, что он разгромил номер в отеле, куда приехал с тремя девушками из клуба, да еще и пытался раздобыть наркотики. Возможно, ребенок изменил жизнь Чета.
Вы сейчас просматриваете новость "Как выглядит младшая внучка Тома Хэнкса (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии