Как выглядит новый особняк Кэти Перри за 19 млн долларов

Сегодня, 05:53

Новый особняк певицы расположен в звездном районе Беверли-Хиллз, где проживает множество знаменитостей, включая Николь Кидман, Эштона Катчера, Зои Салдану


Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Певица купила новый особняк. Фото: twitter.com/katyspics

Известная американская певица Кэти Перри приобрела новый особняк в Беверли-Хиллз. 32-летняя артистка стала владелицей стильного особняка, который насчитывает пять спален, пять ванных комнат, просторную террасу, бассейн с живописным видом, а также собственным садом и эвкалиптовой рощей. Стоимость особняка общей площадью около 500 квадратных метрах составила 19 миллионов долларов, пишет НВStyle со ссылкой на Variety.

По данным издания, новый особняк Перри расположен в звездном районе Беверли-Хиллз, где проживает множество знаменитостей, включая Николь Кидман, Эштона Катчера, Зои Салдану и многих других. Отмечается, что живописный район славится повышенным уровнем безопасности, а также спокойствием и приватностью.
бассейн, особняк, Кэти Перри

Вы сейчас просматриваете новость "Как выглядит новый особняк Кэти Перри за 19 млн долларов". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Кэти Перри раскритиковала Трампа

15 Апреля, 06:38

32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons

Звезды

Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Модный политик: Хиллари Клинтон примерила названные в ее честь туфли от Кэти Перри

12 Апреля, 19:11

Перри самостоятельно разработала дизайн туфель в честь Клинтон: лодочки розового цвета, высота каблука почти 9 см

Звезды

Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри подстриглась под мальчика

11 Апреля, 22:36

Фото в новом образе бывшая возлюбленная Орландо Блума поспешила выложить в Snapchat с подписью: "Когда твои ресницы длиннее, чем волосы"

Звезды

Тейлор Свифт. Фото: AFP

Особняк Тейлор Свифт признали памятником архитектуры

10 Апреля, 17:00

Профессиональная деятельность Тейлор никакого отношения к статусу ее дома не имеет

Мир

Келлиэнн Конуэй. Фото: AFP

Советница Трампа обзавелась особняком в Вашингтоне за 8 млн долларов - СМИ

7 Апреля, 08:30

Площадь имения с 12 санузлами, восемью спальнями и бассейном, составляет почти 1,4 тыс. кв. м

Невероятное

ТОП-10 самых необычных бассейнов в мире

30 Марта, 05:40

Оказывается, в мире есть бассейны, которые могут дать фору даже самым популярным пляжам

Звезды

Кэтти Перри сменила имидж. Фото: AFP

Кэти Перри со сцены сделала громкое заявление о своих сексуальных экспериментах

20 Марта, 16:40

Певица стала лауреатом премии National Equality Award, которую вручает некоммерческая организация "Кампания за права человека"

Звезды

Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри отсудила у монахинь монастырь и будет там жить

19 Марта, 03:35

Насельницы обители обвинили певицу в колдовстве

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования