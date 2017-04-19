Как выглядит новый особняк Кэти Перри за 19 млн долларов

Известная американская певица Кэти Перри приобрела новый особняк в Беверли-Хиллз. 32-летняя артистка стала владелицей стильного особняка, который насчитывает пять спален, пять ванных комнат, просторную террасу, бассейн с живописным видом, а также собственным садом и эвкалиптовой рощей. Стоимость особняка общей площадью около 500 квадратных метрах составила 19 миллионов долларов, пишет НВStyle со ссылкой на Variety.

По данным издания, новый особняк Перри расположен в звездном районе Беверли-Хиллз, где проживает множество знаменитостей, включая Николь Кидман, Эштона Катчера, Зои Салдану и многих других. Отмечается, что живописный район славится повышенным уровнем безопасности, а также спокойствием и приватностью.