Как выглядит новый роскошный особняк Анджелины Джоли за 24,5 млн долларов (фото)

В поместье Джоли – 6 спален, 10 ванных комнат, современная кухня с неформальной обеденной зоной, бассейн, тренажерный зал и сад

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала владелицей роскошного поместья в Лос-Анджелесе, – пишет "Новое время".

Ранее новый дом Анджелины Джоли в престижном районе Лафлин Парк принадлежал оскароносному режиссеру Сесилю Б. Де Миллю. Актриса приобрела особняк за рекордные 24,5 млн долларов.

В поместье Джоли площадью свыше тысяч квадратных метров насчитывается 6 спален, 10 ванных комнат, гостиная, просторная библиотека с высокими потолками, современная кухня с неформальной обеденной зоной, игровая комната, бассейн, тренажерный зал, сад, несколько фонтанов, два домика для гостей и многие другие удобства.

Когда Анджелина Джоли с детьми переедут в новый дом, их соседями станут Натали Портман, Дэвид Финчер, Кристен Стюарт, Эллен Помпео, Will.i.am и Кейси Аффлек, у которых также есть недвижимость в Лафлин Парке.