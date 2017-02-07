Как выглядит сын Милы Кунис и Эштон Катчера (фото)

В декабре прошлого года 38-летний Эштон Кутчер и 33-летняя Мила Кунис стали родителями во второй раз. Сыну они дали необычное имя — Димитрий Портвуд. Кстати, имя Портвуд — дань уважения отчиму Эштона, Марку Портвуду. Родился малыш весом в 4 килограмма. Никакой другой информации со СМИ пара не делилась.

И вот, папарацци удалось сфотографировать счастливого отца Катчера с малышом. На снимках отчетливо видно лицо ребенка, правда, пока нам очень трудно понять, на кого же похож Димитрий.

Их дочка Уайет, как считают поклонники, больше похожа на маму.

Фото опубликовано Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila) Дек 30 2016 в 8:14 PST

Напомним, Мила и Эштон познакомились на съемках "Шоу 70-х": Кунис было всего 15 лет, Эштону – 20. Романтические отношения пары начались намного позже – в 2012 году. 1 октября 2014 года на свет появилась их дочь – Уайет, а в 2015 году влюбленные наконец-то поженились.

Фото опубликовано Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila) Янв 10 2017 в 5:30 PST

Фото опубликовано Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila) Ноя 19 2016 в 8:13 PST