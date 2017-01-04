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Как звездные мамы зарабатывают в декрете (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/38_main.1483534600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/38_tn.1483534600.jpg Звезды Наталья Подольская, Ксения Бородина и даже Ксения Собчак успешо зарабатывают на своем материнстве

Как звездные мамы зарабатывают в декрете (видео)

Сегодня, 04:37

Наталья Подольская, Ксения Бородина и даже Ксения Собчак успешо зарабатывают на своем материнстве


Поклонники телеведущей Ксении Собчак еще помнят ее негативное отношение к детям. Но в этом году все в корне изменилось. Теперь Ксюша – мама №1. Месяц назад женщина родила сына и ушла в заслуженный декрет. Бросить первенца и убежать ночью вести корпоративы – уже не в духе Ксении. Поэтому зарабатывать звездная мама начала прямо в декрете – через интернет.

Еще год назад поклонников скандальной телеведущей в соцсети было 3 млн, а реклама на странице Собчак стоила 3,5 тыс. долларов – и это только за одно фото! 1-2 публикации в неделю – и за год бюджет звезды пополнился на полтора миллиона долларов. "Поклонницы часто у меня спрашивают, где я купила эту сумочку или как я ухаживаю за собой. Но пока бренд одежды, аксессуаров, косметики не заплатит… зачем мне просто так кого–то рекламировать?" – поясняет Собчак.

Однако теперь рекламу брендовых платьев или сумочек у Ксении почти не встретишь. Золотая жила ее дохода – реклама детских товаров. Тут и детская мебель, одежда, игрушки, средства для ухода за малышом и еще тысяча вещей из маминого арсенала.

Поклонников "мамочки Собчак" в соцсети – уже более 4-х млн, а одно фото с ссылкой на интернет-магазин стоит теперь 5 тыс. долларов. "Мы сейчас работаем только по контрактам. Составляем контракт на размещение пяти публикаций. Одна публикация, в которой Ксения рекламирует ваш интернет-ресурс, – 5 тыс. долларов. Пакет услуг – 25 тыс. долларов. Один пост не размещаем", – говорит официальный представитель Ксении Собчак Кирилл.

В прошлом году летом у звездной пары Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился первенец – сын Артемий. Поклонники звездной мамы с нетерпением ждали первых снимков малыша и все гадали, на кого из знаменитых родителей больше похож мальчик. Но Подольская держала интригу целых полтора года. Вместо этого все это время певица активно размещала фото с детскими товарами, будто именно эта коляска, игрушки или покрывало лучше других подходят для ее малыша. И конечно – ссылки на рекламируемый товар.

Сейчас у певицы меньше миллиона поклонников. От рекламы, как Собчак, зеленые купюры Наталье лопатой не грести, однако своего главного спонсора Подольская таки нашла – подгузники. Звездная мамочка вместе с сыном целый год представляют популярный бренд.

Наталья признается: мысль рекламировать одно из самых необходимых гигиенических средств для малышей пришла сразу после родов – просто хотела помочь другим мамочкам сделать правильный выбор. "Я не сразу определилась, какая марка подгузников подойдет сыночку идеально. В середине лета я выяснила этот вопрос. Подгузники оказались очень тонкими, нежными, мягкими. После низ у Темы не было никаких раздражений. Так что смело присоединяйтесь к моему выбору. Проверено Артемием Пресняковым!" – говорит Наталья Подольская.

А вот сколько за такую рекламу платят, певица не признается. Однако, похоже, заработок Подольской не в валюте, а товаром, ведь все чаще на своей странице Наталья устраивает распродажу и конкурсы. Призы – конечно же, хваленые подгузники.

Молодая мама и телеведущая Ксения Бородина давно заслужила любовь и признание поклонников. Сейчас у звезды более 7-ми млн фанатов – и это только в соцсети! Грех было бы не воспользоваться такой верной аудиторией, ведь на каждом подписчике можно хорошо заработать.

Сейчас страница Бородиной выглядит как интернет- магазин. Каждое второе фото – реклама. И за каждый такой "выбор звезды" Ксюша получает по 3 тыс. долларов. Бородина точно знает, как зарабатывать не только на своей популярности, но и на собственных детях. Младшей Тее всего год, но она уже стала настоящей золотой жилой для матери. Детские кресла, стульчики, кроватки, коляски, игрушки, одежда – все это для звездной мамы бесплатно. А за фото с товаром еще и доплатят. Поклонники удивляются, как все эти вещи поместились в квартире Бородиной и зачем столько для одной маленькой девочки. Но, говорят, Ксения и тут зарабатывает – лишнее просто продает.

А вот 7-летняя Маруся в прошлом году дебютировала как модель и сейчас за одну фотосессию или модный показ получает 500 долларов. Бородина быстро поняла, как можно заработать и на старшей дочери, поэтому мигом переквалифицировалась в дизайнера и выпустила собственный бренд детской одежды. Маруся стала его лицом, а гонорары девочки выросли в три раза.
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Источник:

Канал "Украина"

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