Как звезды отметили Пасху: Ребрик и Сумская посетили церковную службу, а Фреймут посвятила паски с дочкой

Сегодня, 09:31

Знаменитости отмечают Пасху в кругу семьи 

  • Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой - Лиза и Гарри
  • Игорь Николаев с дочерью Юлией
  • Ольга Фреймут и ее дочь Злата
  • Виталий Козловский с невестой Раминой
  • Маша Собко с мужем Артемом и дочерью Маленой
  • Катя Осадчая
  • Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочками
  • Светлана Тарабарова
  • Сергей Бабкин с женой Снежаной
  • Лилия Ребрик с дочерью Дианой
  • Леся Никитюк
  • Ольга Горбачева
  • Мария Бурмака
  • Наталка Карпа и Евгений Терехов
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой - Лиза и Гарри
Игорь Николаев с дочерью Юлией
Ольга Фреймут и ее дочь Злата
Виталий Козловский с невестой Раминой
Маша Собко с мужем Артемом и дочерью Маленой
Катя Осадчая
Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочками
Светлана Тарабарова
Сергей Бабкин с женой Снежаной
Лилия Ребрик с дочерью Дианой
Леся Никитюк
Ольга Горбачева
Мария Бурмака
Наталка Карпа и Евгений Терехов

В минувшее воскресенье украинцы отпраздновали Светлое Христово Воскресенье. Знаменитости на страничках в соцсетях показали, как отметили Пасху.

Звезды провели время с семьей и посетили праздничную службу в церкви.

Леся Никитюк навестила бабушку, Игорь Николаев в Майами встретился с дочерью Юлей, Виталий Козловский с невестой Раминой отправился во Львов к родителям, а беременная Ольга Фреймут посвятила паски с дочерью Златой.
сумская, виталий козловский, козловский, беременная, ребрик, Игорь Николаев, фреймут, семьи, ольга фреймут, леся никитюк
Все новости по теме Пасха 2017.

Вы сейчас просматриваете новость "Как звезды отметили Пасху: Ребрик и Сумская посетили церковную службу, а Фреймут посвятила паски с дочкой". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Тина Кароль удивила прозрачным декольте, а Анита Луценко – смелым вырезом

20 Марта, 14:00

Светлана Вольнова впечатлила публику необычным головным убором от Марты Холод

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Настя Каменских, Monatik, Ольга Сумская и другие раскрыли свое отношение к караоке

23 Марта, 18:00

По словам актрисы, она любит исполнять украинские народные песни

Звезды

Виталий Козловский с невестой. Фото: Instagram

Виталий Козловский сделал предложение возлюбленной "под градусом"

30 Марта, 14:00

Певец рассказал о пикантной детали своего предложения руки и сердца

Звезды

Режиссером клипа стал Радислав Лукин с которым Виталий уже сотрудничал по клипам “Будь сильнее”, “Трачу” и “Правила”

Виталий Козловский посвятил новый клип своей невесте

31 Марта, 16:30

Авторами песни “Мое желание” стали Руслан Квинта и Виталий Куровский

Звезды

Виталий Козловский с невестой. Фото: Instagram

Виталий Козловский рассказал, когда состоится их с Раминой свадьба

5 Апреля, 17:00

Певец признался, что сделал предложение возлюбленной "под градусом"

Звезды

Виталий Козловский. Фото: Instagram

Виталий Козловский отметил юбилей отца

12 Апреля, 16:30

Певец отправился в родной город, чтобы провести пасхальные каникулы и отметить юбилей своего отца

Звезды

Ольга Фреймут. Фото: Instagram

Худая, бледная и уставшая: поклонники переживают за состояние беременной Ольги Фреймут

13 Апреля, 11:30

Некоторые предположили, что третья беременность протекает у Фреймут нелегко

Звезды

Ольга Фреймут. Фото: Instagram

В черном платье и на каблуках: беременная Ольга Фреймут сходила в школу к дочери

14 Апреля, 10:01

Свой образ модная мамочка дополнила шляпкой в тон и собранной прической

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования