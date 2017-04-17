Как звезды отметили Пасху: Ребрик и Сумская посетили церковную службу, а Фреймут посвятила паски с дочкой
Знаменитости отмечают Пасху в кругу семьи
В минувшее воскресенье украинцы отпраздновали Светлое Христово Воскресенье. Знаменитости на страничках в соцсетях показали, как отметили Пасху.
Звезды провели время с семьей и посетили праздничную службу в церкви.
Леся Никитюк навестила бабушку, Игорь Николаев в Майами встретился с дочерью Юлей, Виталий Козловский с невестой Раминой отправился во Львов к родителям, а беременная Ольга Фреймут посвятила паски с дочерью Златой.
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