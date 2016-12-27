Камерон Диаз боится за своего мужа

Камерон Диаз, которая обручилась с музыкантом Бенджи Мэдданом в 2014-м и стала его законной супругой в январе 2015 года, обожает своего мужа. Но последнее время состояние рокера вызывает у нее опасение. Дело в том, что за последнее время, рокер заметно поправился. Диаз решила, что пока не поздно, пора принимать экстренные меры. Об этом сообщило издание National Enquirer.

Камерон ввела для своего мужа, который и раньше был склонен к полноте, "режим тонкой талии". Для начала она посадила Бенджи на диету, а когда убедилась, что этого недостаточно, "прописала" ему интенсивные тренировки в спортзале. Проблема в том, что Мэдден ненавидит и диеты, и упражнения. Так что актрисе приходится присматривать за супругом, чтобы он не уклонялся от своего режима.

40-летняя Камерон так озаботилась фигурой Бенджи вовсе не потому, что боится его разлюбить. Диаз опасается, что прибавка в весе может отразиться на его здоровье. Камерон считается в Голливуде настоящим экспертом по части здорового образа жизни. Недаром она стала автором уже двух успешных книжек советов женщинам по части того, как наладить контакт со своим телом. Как призналась недавно Диаз, перед выходом своей первой книги, она так волновалась, что на нервной почве слегла в постель. "Я так боялась, что мои советы сочтут безумными или просто глупыми…От страха я просто задыхалась!", — рассказала актриса.