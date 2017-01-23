Канье Уэст возобновит отмененные из-за госпитализации гастроли – СМИ
У рэпера есть несколько неожиданных проектов, которые появятся в течение года
Американский рэпер Канье Уэст может возобновить отмененные из-за госпитализации гастроли по Европе, сообщает Fact Magazine.
По данным издания, в 2017 году рэпер может приехать в Европу, поскольку хочет завершить свои гастроли.
"Он любит свое шоу и хочет, чтобы все в мире это увидели", – заявил источник.
Кроме того, он отметил, что у Уэста также есть несколько неожиданных проектов, которые появятся в течение года.
При этом официальных комментариев по поводу гастролей музыканта пока не поступало.
Ранее отмечалось, что в конце ноября Канье Уэст отменил 21-го концерт и угодил в больницу.
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