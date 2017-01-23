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Канье Уэст возобновит отмененные из-за госпитализации гастроли – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7908/50_main.1485171614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/50_tn.1485171614.jpg Звезды У рэпера есть несколько неожиданных проектов, которые появятся в течение года

Канье Уэст возобновит отмененные из-за госпитализации гастроли – СМИ

Сегодня, 13:38

У рэпера есть несколько неожиданных проектов, которые появятся в течение года

Канье Уэст с семьей. Фото: twitter.com/kanyewest
Канье Уэст с семьей. Фото: twitter.com/kanyewest

Американский рэпер Канье Уэст может возобновить отмененные из-за госпитализации гастроли по Европе, сообщает Fact Magazine.

По данным издания, в 2017 году рэпер может приехать в Европу, поскольку хочет завершить свои гастроли.

"Он любит свое шоу и хочет, чтобы все в мире это увидели", – заявил источник.

Кроме того, он отметил, что у Уэста также есть несколько неожиданных проектов, которые появятся в течение года.

При этом официальных комментариев по поводу гастролей музыканта пока не поступало.

Ранее отмечалось, что в конце ноября Канье Уэст отменил 21-го концерт и угодил в больницу.
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