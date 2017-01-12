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Кардашьян отдыхает: Глюкоза поразила "невидимым" купальником на пляже (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/41_main.1484148964.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/41_tn.1484148964.jpg Звезды Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей

Кардашьян отдыхает: Глюкоза поразила "невидимым" купальником на пляже (фото)

Сегодня, 10:01

Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Наталья Чистякова-Ионова поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото.

Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме, на острове Фукуок.

Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей. На пляже артистка продемонстрировала стройное и подтянутое тело. Наталья также похвасталась подтянутыми формами.

Подписчики засыпали артистку комплиментами: "Тело шикарное", "Очень-очень красивая, богиня", "Шикарная женщина", "Гламурно, а муж разрешает, повезло", "Вы так шикарны, что нет слов", "Кардашьян отдыхает", "Наташа вы все лучше и лучше", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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