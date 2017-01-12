Кардашьян отдыхает: Глюкоза поразила "невидимым" купальником на пляже (фото)

Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей

Певица Наталья Чистякова-Ионова поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото.

Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме, на острове Фукуок.

Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей. На пляже артистка продемонстрировала стройное и подтянутое тело. Наталья также похвасталась подтянутыми формами.

Подписчики засыпали артистку комплиментами: "Тело шикарное", "Очень-очень красивая, богиня", "Шикарная женщина", "Гламурно, а муж разрешает, повезло", "Вы так шикарны, что нет слов", "Кардашьян отдыхает", "Наташа вы все лучше и лучше", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram