Кардашьян отдыхает: Глюкоза поразила "невидимым" купальником на пляже (фото)
Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей
Певица Наталья Чистякова-Ионова поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото.
Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме, на острове Фукуок.
Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей. На пляже артистка продемонстрировала стройное и подтянутое тело. Наталья также похвасталась подтянутыми формами.
Подписчики засыпали артистку комплиментами: "Тело шикарное", "Очень-очень красивая, богиня", "Шикарная женщина", "Гламурно, а муж разрешает, повезло", "Вы так шикарны, что нет слов", "Кардашьян отдыхает", "Наташа вы все лучше и лучше", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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