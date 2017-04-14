Карпа навестит семью, а Винник пойдет в церковь: звезды рассказали о традициях празднования Пасхи

На концерте "Весенняя музыкальная платформа 2017", который покажет канал "Украина" в Светлое Воскресенье, 16 апреля, в 23:20, звезды украинского шоу-бизнеса рассказали о традициях празднования Пасхи.

По словам певца Олега Винника, это самый важный праздник в его жизни. И хотя сам он паски не печет, лакомиться ими очень любит. "В этом году на Пасху я буду в Украине, для меня это очень важно. Пойду в церковь. Сам паски не пеку, но очень их люблю. Для меня важно, чтобы пасочка была вкусная, правильная, чтобы всего там было достаточно. Мы же ждем Пасху, чтобы попробовать этого святого хлеба, – рассказывает Олег Винник. – А если еще взять к сладкой пасочке освященное яйцо – для меня это наслаждение, которое даже невозможно описать. Нужно только пробовать".

А вот Злата Огневич паски печет сама, да еще и по старинному рецепту: "Буду готовить паски по маминому рецепту, который ей достался еще от прапрапрабабушки. Верю, что тесто на Пасху нельзя вымешивать никакими миксерами, я всегда вручную его замешиваю, хотя на следующий день руки болят до плеч. Зато оно выходит особенное, воздушное. Все подружки наминают мои паски за обе щеки. Я в тесто добавляю цукаты, посыпаю орешками, яиц, и сахара не жалею, паски у меня получаются очень вкусными".

ALYOSHA любит Пасху за то, что приготовления к празднику объединяют всю семью. "Обычно готовимся заранее, если есть время и возможность. Покупаем то, что хотим освятить, собираем корзину, в 3-4 утра поднимаемся и едем в церковь. Для окраски яичек я использую органические красители – луковую шелуху и свеклу. Это очень интересно, для детей в частности, когда есть возможность всей семьей готовиться к празднику, это затягивает и объединяет".

Для певца OLEYNIK этот праздник тоже семейный: "У нас есть традиция ходить на Пасху в церковь, мы там стоим на службе всю ночь. Моя мама и сестра живут в Милане, а бабушка осталась в селе в Черновицкой области, где я родился. Если получится, с удовольствием поеду туда".

Семейный этот праздник и для Наталки Карпы, которая традиционно на Пасху едет во Львов. "В нашей семье есть хороший рецепт паски, по которому пекла еще моя бабушка. Ей уже 91 год, она только управляет процессом. Под эгидой бабушки печет наша тетя, которая живет в маленьком городке возле польской границы, – делится певица. – Моя мама тоже печет по этому рецепту, думаю, и я со временем буду его использовать, а потом передам его своим детям. А на сам праздник идем в церковь и освящаем корзины со всевозможными вкусностями".

А в семье лидера группы "ТИК" Виктора Бронюка на Пасху готовят то, что пожелают. "Среди обязательных атрибутов – паска, крашанки, писанки. А насчет всего остального, там уже какое желание – такое и наполнение. Самостоятельно яйца не расписываем, потому что ленимся, но красим".

Смотрите концерт "Весенняя музыкальная платформа 2017" в это воскресенье, 16 апреля, в 23:20 на канале "Украина"!