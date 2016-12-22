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Катя Осадчая и Санта Димопулос вышли в свет в одинаковых платьях (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/40_main.1482337024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/40_tn.1482337024.jpg Звезды Бархатное платье экс-"ВИА Гра" выбрала для рождественской вечеринки

Катя Осадчая и Санта Димопулос вышли в свет в одинаковых платьях (фото)

Сегодня, 09:31

Бархатное платье экс-"ВИА Гра" выбрала для рождественской вечеринки

Санта Димопулос. Фото: Instagram
Санта Димопулос. Фото: Instagram

Телеведущая Катя Осадчая и певица Санта Димопулос выбрали одинаковые наряды от украинского бренда Navro.

Бархатное платье красного цвета экс-"ВИА Гра" выбрала для рождественской вечеринки журнала L'Officiel Ukraine, которая на днях состоялась в столичном пятизвездочном отеле, а Осадчая (ведущая готовится стать мамой во второй раз) блистала в творении дизайнера Ольги Навроцкой во время показа бренда на Неделе моды в Киеве, в марте этого года.

Димопулос дополнила образ оригинальными туфлями и клатчем.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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