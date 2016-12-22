Катя Осадчая и Санта Димопулос вышли в свет в одинаковых платьях (фото)

Телеведущая Катя Осадчая и певица Санта Димопулос выбрали одинаковые наряды от украинского бренда Navro.

Бархатное платье красного цвета экс-"ВИА Гра" выбрала для рождественской вечеринки журнала L'Officiel Ukraine, которая на днях состоялась в столичном пятизвездочном отеле, а Осадчая (ведущая готовится стать мамой во второй раз) блистала в творении дизайнера Ольги Навроцкой во время показа бренда на Неделе моды в Киеве, в марте этого года.

Димопулос дополнила образ оригинальными туфлями и клатчем.

Фото: Instagram

Фото: Instagram