Катя Осадчая похвасталась элегантным нарядом за 3700 гривен
Ведущая выбрала белое платье в пол от итальянского бренда
Телеведущая Катя Осадчая, которая вместе с мужем Юрием Горбуновым провела летние каникулы в Испании, приступила к работе.
На странице программы "Світське життя" в Instagram появились фото ведущей в новых нарядах.
Екатерина примерила голубое мини и белое платье в пол от итальянского бренда Isabel Garcia, стоимостью 3750 гривен.
Элегантный наряд с укороченными рукавами-воланами украшен кружевными вставками.
Фото: Instagram
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