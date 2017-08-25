Катя Осадчая похвасталась элегантным нарядом за 3700 гривен

Ведущая выбрала белое платье в пол от итальянского бренда

Телеведущая Катя Осадчая, которая вместе с мужем Юрием Горбуновым провела летние каникулы в Испании, приступила к работе.

На странице программы "Світське життя" в Instagram появились фото ведущей в новых нарядах.

Екатерина примерила голубое мини и белое платье в пол от итальянского бренда Isabel Garcia, стоимостью 3750 гривен.

Элегантный наряд с укороченными рукавами-воланами украшен кружевными вставками.

Фото: Instagram