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Катя Осадчая показала, какой была 20 лет назад на показе Лилии Пустовит (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/6_main.1484665431.png http://www.segodnya.ua/img/article/7891/6_tn.1484665431.png Звезды На снимке запечатлен один из первых показов на Неделе моды в Украине

Катя Осадчая показала, какой была 20 лет назад на показе Лилии Пустовит (фото)

Сегодня, 17:09

На снимке запечатлен один из первых показов на Неделе моды в Украине

Катя Осадчая была моделью. Фото: instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая была моделью. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая раньше была моделью. Об этом она рассказывала в различных интервью и даже показывала соответствующие снимки.

В Instagram она разместила фотографию, которая была сделана 20 лет назад.

"Украинской недели моды 20 лет! Моя модельная карьера началась так же 20 лет назад, летом 1997 года", – написала Катя.

Телеведущая также отметила, что на снимке запечатлен один из первых показов на Неделе моды: "Я гордилась, что прошла кастинг в требовательной Лилии Пустовит".

Снимок был прислан Осадчей организатором Недели моды Ириной Данилевской, которая от руки подписала каждую фотографию-приглашение знаменитым гостям. 

Тем временем сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца.
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Источник:

"Сегодня"

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