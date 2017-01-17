Катя Осадчая показала, какой была 20 лет назад на показе Лилии Пустовит (фото)
На снимке запечатлен один из первых показов на Неделе моды в Украине
Телеведущая Катя Осадчая раньше была моделью. Об этом она рассказывала в различных интервью и даже показывала соответствующие снимки.
В Instagram она разместила фотографию, которая была сделана 20 лет назад.
"Украинской недели моды 20 лет! Моя модельная карьера началась так же 20 лет назад, летом 1997 года", – написала Катя.
Телеведущая также отметила, что на снимке запечатлен один из первых показов на Неделе моды: "Я гордилась, что прошла кастинг в требовательной Лилии Пустовит".
Снимок был прислан Осадчей организатором Недели моды Ириной Данилевской, которая от руки подписала каждую фотографию-приглашение знаменитым гостям.
Тем временем сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца.
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