Катя Осадчая показала, какой была 20 лет назад на показе Лилии Пустовит (фото)

На снимке запечатлен один из первых показов на Неделе моды в Украине

Телеведущая Катя Осадчая раньше была моделью. Об этом она рассказывала в различных интервью и даже показывала соответствующие снимки.

В Instagram она разместила фотографию, которая была сделана 20 лет назад.

"Украинской недели моды 20 лет! Моя модельная карьера началась так же 20 лет назад, летом 1997 года", – написала Катя.

Телеведущая также отметила, что на снимке запечатлен один из первых показов на Неделе моды: "Я гордилась, что прошла кастинг в требовательной Лилии Пустовит".

Українському тиждню моди 20 років! Моя модельна кар'єра почалася так само 20 років тому, влітку 1997 року. На фото один з перших показів на Тижні моди і я пишалася, що пройшла кастинг у вимогливої Лілії Пустовіт. Ірино Данилевська, дякую за світлину Фото опубликовано Katya Osadcha (@kosadcha) Янв 16 2017 в 4:38 PST

Снимок был прислан Осадчей организатором Недели моды Ириной Данилевской, которая от руки подписала каждую фотографию-приглашение знаменитым гостям.

Тем временем сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца.