Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Кайли Дженнер и ее бойфренд полностью разделись перед фотографом из Украины (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/79_main.1482859578.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/79_tn.1482859578.jpg Звезды Видео получилось очень чувственным и при этом совсем не пошлым

Кайли Дженнер и ее бойфренд полностью разделись перед фотографом из Украины (видео)

Сегодня, 08:39

Видео получилось очень чувственным и при этом совсем не пошлым

19-летняя Кайли снялась в пикантном ролике. Кадр из видео
19-летняя Кайли снялась в пикантном ролике. Кадр из видео

Самая младшая из звездного семейства Кардашьян Кайли Дженнер снялась в пикантном видеоролике вместе со своим бойфрендом – рэпером Тайгой.

Примечательно, что снимала видео фотограф из Украины Саша Самсонова, которая давно уже сотрудничает с Кайли и фотографирует для нее различные кампейны.

В ролике 19-летняя блондинка и ее 27-летний парень позируют на камеру в мокрых футболках и даже обнаженными, страстно целуясь под песню американской певицы Niia.

Видео получилось очень чувственным и при этом совсем не пошлым, несмотря на пикантность сцен.

Тем временем другая сестра Ким Кардашьян с трудом вместила грудь в крошечном прозрачном лифчике.
видео, парень, фотограф, Кардашьян, ким кардашьян, Дженнер, Саша Самсонова, Кайли Дженнер

Вы сейчас просматриваете новость "Кайли Дженнер и ее бойфренд полностью разделись перед фотографом из Украины (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Вечеринку организовала Крис Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton

Праздничное примирение: Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян повеселились на вечеринке

Вчера, 16:09

Праздничную вечеринку устроила мать большого семейства - Крис Дженнер

Мода

Модель снялась в видеоролике для календаря Love Magazine

Младшая сестра Ким Кардашьян с трудом вместила грудь в крошечном прозрачном лифчике

Вчера, 08:39

Пикантный видеоролик с манекенщицей всего за несколько дней посмотрели более 180 тысяч раз

Звезды

Дженис Дикинсон. Фото: REX

Супермодель Дженис Дикинсон раскритиковала Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер

22 Декабря, 19:00

Дикинсон рассказала, что была шокирована и разочарована появлением на обложке журнала Vogue Ким Кардашьян и Канье Уэста в 2014 году

Звезды

Кайли любит откровенные сьемки. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами в "невидимом" комбинезоне

14 Декабря, 07:36

Снимок с пышными формами быстро собрал около 2 миллионов лайков и комплиментов в комментариях

Звезды

Кайли Дженнер погуляла с Агилерой. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кристина Агилера в компании Кайли Дженнер отгуляла свой день рождения на неделю раньше

13 Декабря, 08:39

Певице должно исполниться 36 лет только через пять дней - 18 декабря

Звезды

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

19-летняя Кайли Дженнер изумила фанатов полупрозрачным платьем

11 Декабря, 07:24

Для церемонии открытия своего магазина Kylie Cosmetics в Лос-Анджелесе младшая из клана Кардашьян выбрала длинное облегающее оранжевое платье

Мода

21-летнюю Джиджи Хадид признали топ-моделью года

8 Декабря, 10:09

В этой номинации она обошла лучшую подругу Кендалл Дженнер и собственную сестру Беллу

Звезды

Кайли Дженнер. Фото: Instagram

19-летняя сестра Ким Кардашьян изумила формами в бикини (фото)

5 Декабря, 13:00

Кайли Дженнер показала, как проводит время в роскошном доме в Майами

Мода

Модели любят вкусно поесть. Фото: instagram.com/bellahadid

Модели Victoria's Secret после шоу отъедались бургерами и картошкой фри

1 Декабря, 15:39

Видеороликом в Snapchat поделилась одна из участниц шоу модель Белла Хадид

Мода

Наоми продолжает активно работать моделью. Фото: instagram.com/iamnaomicampbell

46-летняя Наоми Кэмпбелл рассказала о своем отношении к молоденьким моделям

29 Ноября, 10:39

Кэмпбелл считает, что в моде произошел заметный сдвиг, и теперь в индустрии работают гораздо больше девушек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.