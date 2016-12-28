Кайли Дженнер и ее бойфренд полностью разделись перед фотографом из Украины (видео)
Видео получилось очень чувственным и при этом совсем не пошлым
Самая младшая из звездного семейства Кардашьян Кайли Дженнер снялась в пикантном видеоролике вместе со своим бойфрендом – рэпером Тайгой.
Примечательно, что снимала видео фотограф из Украины Саша Самсонова, которая давно уже сотрудничает с Кайли и фотографирует для нее различные кампейны.
В ролике 19-летняя блондинка и ее 27-летний парень позируют на камеру в мокрых футболках и даже обнаженными, страстно целуясь под песню американской певицы Niia.
Видео получилось очень чувственным и при этом совсем не пошлым, несмотря на пикантность сцен.
Тем временем другая сестра Ким Кардашьян с трудом вместила грудь в крошечном прозрачном лифчике.
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