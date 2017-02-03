Кайли Миноуг разорвала помолвку с женихом из-за измены

Всего несколько дней назад Кайли Миноуг рассказывала журналистам о подготовке к свадьбе с Джошуа Сассом, а уже сегодня стало известно, что 48-летняя певица разорвала помолвку с 28-летним актером, поскольку подозревает его в измене.

"Она думала, что Сасс тот самый, что он действительно любит ее хочет провести с ней остаток жизни. Кайли абсолютно опустошена, убита горем",- сообщил источник из окружения Миноуг.

По данным некоторых западных СМИ, Джошуа Сасс променял Кайли Миноуг на 34-летнюю испанку Марту Миланс, с которой познакомился в прошлом году на съемках сериала "Завтра не наступит".