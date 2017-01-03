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Кендалл Дженнер балует свою собаку бриллиантами http://www.segodnya.ua/img/article/7853/15_main.1483441943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/15_tn.1483441943.jpg Звезды Модель сделала животному дорогостоящий подарок

Кендалл Дженнер балует свою собаку бриллиантами

Сегодня, 15:00

Модель сделала животному дорогостоящий подарок

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram
Кендалл Дженнер. Фото: Instagram

В Рождество Кендалл Дженнер стала "мамой" для белоснежного щенка. Модели подарили малыша породы итальянская борзая. Теперь Кендалл, подобно Пэрис Хилтон, хочет сделать жизнь своего питомца как можно более шикарной.

Так, например, Дженнер уже сделала животному дорогостоящий подарок. У себя в Snapchat Кендалл выложила ролик, на котором видно ошейник ее собаки – золотая подвеска с надписью Mew, инкрустированная бриллиантами.

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Источник:

Starslife

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