Кендалл Дженнер балует свою собаку бриллиантами
Модель сделала животному дорогостоящий подарок
В Рождество Кендалл Дженнер стала "мамой" для белоснежного щенка. Модели подарили малыша породы итальянская борзая. Теперь Кендалл, подобно Пэрис Хилтон, хочет сделать жизнь своего питомца как можно более шикарной.
Так, например, Дженнер уже сделала животному дорогостоящий подарок. У себя в Snapchat Кендалл выложила ролик, на котором видно ошейник ее собаки – золотая подвеска с надписью Mew, инкрустированная бриллиантами.
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