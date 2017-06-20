21-летняя Кендалл Дженнер оголила длинные ноги для глянца
Красотка позирует в разноцветных платьях
Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie
Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie
Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie
Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie
Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie
Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie
Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie
21-летняя сестра Ким Кардашьян – модель Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie. Красотка позирует в разноцветных платьях, демонстрируя длинные ноги.
Ранее сообщалось, что младшие сестры Кардяшьян обнажились для украинского фотографа.
Вы сейчас просматриваете новость "21-летняя Кендалл Дженнер оголила длинные ноги для глянца". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии