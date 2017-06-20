21-летняя Кендалл Дженнер оголила длинные ноги для глянца

Сегодня, 11:30

Красотка позирует в разноцветных платьях


Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie

Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie

Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie

Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie

Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie

Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie

Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie

21-летняя сестра Ким Кардашьян – модель Кендалл Дженнер снялась для июльского номера Vogue Magazinie. Красотка позирует в разноцветных платьях, демонстрируя длинные ноги.

Ранее сообщалось, что младшие сестры Кардяшьян обнажились для украинского фотографа.
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Источник:

"Сегодня"

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