Кэти Холмс присоединилась к звездному касту "Восемь подруг Оушена"
Главные роли в фильме играют Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна, Сара Полсон
Съемки "Восемь подруг Оушена" идут полным ходом, а актерский состав фильма продолжает пополняться звездами. На днях стало известно, что роль второго плана в новой криминальной комедии сыграет телеведущий Джеймс Корден, а теперь к актерскому ансамблю присоединилась Кэти Холмс.
Какая именно роль досталась звезде "Бэтмен: Начало", не сообщается, однако Кэти Холмс уже успела "засветиться" на съемочной площадке. Напомним, что каст "Восемь подруг Оушена" изобилует знаменитыми актрисами — главные роли в фильме играют Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна, Сара Полсон. Кроме того, в эпизодической роли в картине появится Мэтт Дэймон, снимавшийся в оригинальной трилогии о друзьях Оушена от Стивена Содерберга. Премьера "Восемь подруг Оушена" намечена на 21 июня 2018 года.
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