Кэти Перри подстриглась под мальчика

Вчера, 22:36

Фото в новом образе бывшая возлюбленная Орландо Блума поспешила выложить в Snapchat с подписью: "Когда твои ресницы длиннее, чем волосы"

Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry
Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

32-летняя певица Кэти Перри в этом году певица уже дважды кардинально меняла имидж: сначала она перекрасилась из брюнетки в блонд, потом коротко постриглась, а теперь и вовсе сделала прическу под мальчика.

"Обкромсал" Кэти ее любимый парикмахер-стилист Крис Макмиллан (среди клиентов которого известные голливудские актрисы – Дженнифер Энистон и Майли Сайрус), – передает peopletalk.

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Фото в новом образе бывшая возлюбленная Орландо Блума поспешила выложить в Snapchat с подписью: "Когда твои ресницы длиннее, чем волосы. И сделал это Крис Макмиллан".

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Теперь Кэти стала очень похожа на Кристен Стюарт – она также недавно постриглась "под ноль".

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Кристен Стюарт. Фото: REX Features
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