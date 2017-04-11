Кэти Перри подстриглась под мальчика

Фото в новом образе бывшая возлюбленная Орландо Блума поспешила выложить в Snapchat с подписью: "Когда твои ресницы длиннее, чем волосы"

32-летняя певица Кэти Перри в этом году певица уже дважды кардинально меняла имидж: сначала она перекрасилась из брюнетки в блонд, потом коротко постриглась, а теперь и вовсе сделала прическу под мальчика.

"Обкромсал" Кэти ее любимый парикмахер-стилист Крис Макмиллан (среди клиентов которого известные голливудские актрисы – Дженнифер Энистон и Майли Сайрус), – передает peopletalk.

Фото в новом образе бывшая возлюбленная Орландо Блума поспешила выложить в Snapchat с подписью: "Когда твои ресницы длиннее, чем волосы. И сделал это Крис Макмиллан".

Теперь Кэти стала очень похожа на Кристен Стюарт – она также недавно постриглась "под ноль".

Кристен Стюарт. Фото: REX Features