Кэти Перри прокомментировала воссоединение с Орландо Блумом

Вчера, 15:00

Перри и Блум часто проводят время вместе 

Кэти Перри. Фото: AFP
Кэти Перри. Фото: AFP

В марте этого года Орландо Блум и Кэти Перри расстались после 10 месяцев отношений. Но оказалось, что бывшие возлюбленные до сих пор не могут забыть друг друга. Неделю назад их видели вместе на концерте Эда Ширана: Кэти сидела на коленях у Орландо, и они, не стесняясь, целовались.

Источники, близкие к ним, сообщают, что Перри и Блум часто проводят время вместе и, похоже, находятся в стадии отношений "друзья с привилегиями", что их вполне устраивает.

Вчера Кэти появилась на утреннем шоу, где на вопрос о том, вместе ли они с Орландо, ответила: "Ну, знаете, в нашей жизни есть люди, которых вы любите, несмотря ни на что, и вам нужно быть уверенным, что они всегда рядом. Для меня в этом нет ничего экстремального". Также певица призналась, что скоро она снова отправится в большой мировой тур, поэтому у нее не получится уделять достаточно времени личной жизни.
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Источник:

elle.ru

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