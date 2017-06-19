Кэти Перри рассказала, почему ей пришлось поменять стиль

Поп-звезда Кэти Перри поразила всех в начале года, когда подстриглась и перекрасилась из брюнетки в блондинку. Прическа с каждым месяцем становилась все короче и короче. А весной, через несколько недель после расставания с Орландо Блумом, Перри и вовсе подстриглась ультракоротко под Майли Сайрус.

Причиной глобальных перемен стал отказ от алкоголя и групповая терапия, которую Кэти проходила вместе со своей семьей. "Сейчас я чувствую в себе гораздо больше уверенности, чем когда бы то ни было. Я ощущаю себя абсолютно свободной — в первую очередь, от своих прежних мыслей. Сексуально свободной, политически свободной, свободной от всего, что меня недостойно", — рассказывает она.

Певица призналась, что страдала от комплексов: "Меня страшила близость. Я использовала свою сексуальность, чтобы привлечь внимание. Я максимально ее подчеркивала, потому что только это и умела". Перри говорит, что любит себя прежнюю, хотя ее взгляды кардинально поменялись. "Я не играю, я не хочу ввести кого-то в заблуждение. Сейчас я такая, какая я есть", — делится Кэти.