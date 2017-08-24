Кэтрин Зета-Джонс получает компромат на звезд Голливуда от свекра

Кэтрин Зета-Джонс не раз признавалась в любви своему свекру — легендарному актеру Кирку Дугласу. Она говорила, что обожает слушать его рассказы о прошлом — золотом веке Голливуда и звездах, с которыми жизнь сводила Дугласа. А недавно Кэтрин представился случай совершенно официально попросить свекра проконсультировать ее по поводу давней вражды между двумя суперзвездами Голливуда Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Дело в том, что Зета-Джонс сыграла актрису Оливию де Хэвилленд в сериале "Вражда". Эта роль стала для Кэтрин огромным подарком. Она еще с детства помешана на золотом веке Голливуда. "Обожаю гламур! – признается актриса в интервью "7Дней". — И непростительно безнадежный романтизм, удивительную магию и блеск. Власть фильмов, созданных в ту эпоху. Тот особенный свет, который ставили, чтобы лица актрис сияли и лучились. Именно обо всем этом волшебстве и гламуре я и мечтала, когда только еще собиралась отправиться в Голливуд".

Воспользовавшись случаем, Кэтрин стала изводить своего свекра просьбами рассказать ей о тех временах. О Синатре, Джуди Гарланд, Тони Кертисе…"В данном случае у меня было оправдание: "Вы просто помогаете мне в подготовке к роли", — говорит актриса. — И Кирк помогал. Когда я упомянула, что собираюсь играть Оливию, он только значительно покачал головой и сказал: "А-а-ах, Оливию…" И в этом было все: восхищение и почтение. Полагаю, он выразил то универсальное чувство, которое испытывали все люди, знающие ее. Про Бетт Дэвис он сказал, что она была "серьезная бабенка". Говорила, что думала и скроена была из железа, упрямая как бык. А Джоан Кроуфорд — "чертова психопатка". Я очень люблю историю, которую рассказала мне свекровь, Энн, жена Кирка. Как-то на вечеринке у бассейна ей стало очень холодно, а Энн была в тонюсеньком платьице. И дрожала от холода. Бетт Дэвис подошла к Керку и сказала своим хрипловатым голосом: "Керк, не будь такой дешевкой, купи своей девчонке норковое манто!". И что вы думаете? Через несколько дней у дверей Энн лежала коробка из дорогого универмага. И в ней — норковое манто. Таким образом, свекровь благодаря Бетт Дэвис получила свои первые меха. Феерическая история! Ох, как бы я хотела быть мухой на стене, свидетельницей всего происходящего в те времена!".