Кейт Миддлтон боятся приглашать на премию BAFTA – СМИ (фото)

Герцогиню Кембриджскую Кэтрин боятся приглашать на премию BAFTA, которая пройдет 12 февраля из-за того, что она может "затмить" звезд Голливуда, пишет The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, президентом Британской академии кино и телевизионных искусств является супруг герцогини, принц Уильям. Он пропустил церемонии вручения в 2015 и 2016 годах, но, по имеющейся информации, намерен прийти на очередное мероприятие в этом году.

При этом информации о том, будет ли его сопровождать жена, пока нет. По словам источников, в BAFTA опасаются, что все внимание будет сосредоточено на герцогине, а не на кинозвездах. Тем более что раньше Кэтрин эту церемонию не посещала.

В то же время в Кенсингтонском дворце отказались сообщить, придут ли на мероприятие герцог или герцогиня. В BAFTA заявили, что не предлагали Уильяму посетить церемонию без жены.