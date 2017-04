Кейт Миддлтон, принц Уильям и Гарри встретились с экс-участницей Spice Girls

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин вместе с младшим принцем Гарри встретились с экс-участницей Spice Girls Эммой Бантон, сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что представители королевской семьи Британии приняли участие в радиошоу, одной из ведущих которого была Бантон.

Эта программа была посвящена вопросам психического здоровья. Во встрече также участвовали студенты лондонской Глобальной академии.

На радиошоу герцогиня пришла в красном наряде от Armani.

THR with @JamieTheakston, @EmmaBunton, @NickFerrariLBC & @RomanKemp in @TheGAcademy's TV studio discussing the importance of @heads_together pic.twitter.com/7XVl6PLftA