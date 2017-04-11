Кейт Мосс, Ирина Шейк и другие модели снялись без макияжа

В сети была опубликована фотосессия с известнейшими моделями современной индустрии моды, сделанная культовым фотографом Питером Линдбергом для майского номера "Vogue Германия", – пишет НВ Style.

Главной темой свежего номера глянца стала естественность. Героини модной съемки, в числе которых Кейт Мосс, Ирина Шейк, Лара Стоун и другие модели появились в фотосете без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Помимо снимков, в новом номере глянца появились интервью, в котором каждая из кавергерл рассказала о своем отношении к моде на естественность и о том, как важно ценить не только свои достоинства, но и недостатки, делающие каждую из женщин уникальной.

Ранее были представлены три разные обложки издания, которые украсили Кейт Мосс, Ирина Шейк и Лара Стоун.