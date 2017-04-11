Кейт Мосс, Ирина Шейк и другие модели снялись без макияжа
Главной темой свежего номера "Vogue Германия" стала естественность
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
Немецкий Vogue показал моделей без макияжа
В сети была опубликована фотосессия с известнейшими моделями современной индустрии моды, сделанная культовым фотографом Питером Линдбергом для майского номера "Vogue Германия", – пишет НВ Style.
Главной темой свежего номера глянца стала естественность. Героини модной съемки, в числе которых Кейт Мосс, Ирина Шейк, Лара Стоун и другие модели появились в фотосете без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.
Помимо снимков, в новом номере глянца появились интервью, в котором каждая из кавергерл рассказала о своем отношении к моде на естественность и о том, как важно ценить не только свои достоинства, но и недостатки, делающие каждую из женщин уникальной.
Ранее были представлены три разные обложки издания, которые украсили Кейт Мосс, Ирина Шейк и Лара Стоун.
Вы сейчас просматриваете новость "Кейт Мосс, Ирина Шейк и другие модели снялись без макияжа". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии