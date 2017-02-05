Кейт Мосс снялась обнаженной в компании Джей Ло и Донателлы Версаче (фото,видео)
На обложке мартовского номера появится сразу 5 сильных женщин
Мартовский номер W Magazine. Фото: instagram.com/wmag
Мартовский номер W Magazine. Фото: instagram.com/wmag
Мартовский номер W Magazine. Фото: instagram.com/wmag
Мартовский номер W Magazine. Фото: instagram.com/wmag
Мартовский номер W Magazine. Фото: instagram.com/wmag
Мартовский номер W Magazine. Фото: instagram.com/wmag
Мартовский номер W Magazine. Фото: instagram.com/wmag
Популярные знаменитости снялись в привлекательной фотосессии для издания W Magazine, – передает 24 Телеканал.
Американское издание анонсировало, что на обложке мартовского номера появится сразу 5 сильных женщин. Среди них певица Дженифер Лопес, голливудская актриса Джессика Честейн, итальянский модельер Донателла Версаче, британская легенда модной индустрии Кейт Мосс и американская певица и актриса Тараджи Хенсон.
Кейт Мосс рассказывает о том, что ее отец не верил, что она может стать моделью, поскольку не считал ее фотогеничной.
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