Кейт Уинслет прокомментировала отношения с Леонардо Ди Каприо: "Мы очень близки"

Кейт Уинслет стала звездой октябрьского выпуска американской версии журнала Glamour. Оскароносная актриса дала интервью изданию. Одной из главных тем разговора с Кейт стали ее отношения с Леонардо Ди Каприо — партнером звезды по фильму "Титаник" и давним другом.

Роман знаменитостям приписывают с момента выхода кинокартины на широкие экраны (уже больше 20 лет), однако 41-летняя Кейт и 42-летний Лео всегда были только хорошими друзьями.

Напомним, недавно Уинслет и Ди Каприо были замечены вместе на вилле актера в Сен-Тропе, где они весело проводили время.

"Я уверена, что вы не захотите знать, о чем был наш последний разговор. Но это было весело, я смеялась до упаду. Мы друг другу сказали: "Ты можешь себе представить, что случится, если мир узнает, о чем мы говорили?". Не хочу рассказывать, о чем мы говорим с Лео, но да, мы до сих пор очень близки! Иногда мы до сих пор цитируем друг другу реплики из "Титаника", и нам это кажется очень смешным",— сказала она.