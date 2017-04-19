Кид Рок женится во второй раз через 10 лет после развода с Памелой Андерсон

Сегодня, 13:30

Музыкант сделал предложение руки и сердца своей давней подруге

Кид Рок. Фото: REX
Кид Рок. Фото: REX

Музыкант и скандалист Кид Рок собрался жениться во второй раз: недавно он сделал предложение руки и сердца своей давней подруге Одри Берри, с которой встречается около 10 лет.

Слухи о помолвке пары появились несколько дней назад, когда папарацци заметили на безымянном пальце Одри кольцо с бриллиантом. Позднее информацию о помолвке ресурсу TMZ подтвердил представитель 46-летнего Кида.

Примечательно, что Кид Рок обручился с Одри Берри спустя 10 лет после развода с Памелой Андерсон. Кид, настоящее имя которого Боб Ричи, и Памела состояли в браке всего год – с 2006 по 2007. Их свадьба прошла 29 июля в Сен-Тропе на борту яхты, причем, невеста была не в традиционном белоснежном платье, а в розовом бикини.
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Источник:

HELLO.RU

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