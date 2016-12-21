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Ким Кардашьян и Канье Уэст пытаются спасти брак http://www.segodnya.ua/img/article/7816/71_main.1482327460.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7816/71_tn.1482327460.jpg Звезды Кардашьян очень переживает из-за детей

Ким Кардашьян и Канье Уэст пытаются спасти брак

Вчера, 18:30

Кардашьян очень переживает из-за детей

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: REX
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: REX

Вопреки слухам о том, что Кардашьян больше не желает жить со своим знаменитым супругом и уже нашла ему замену, в сети появилась информация, что звездная пара изо всех сил старается спасти свой брак. В частности, Канье и Ким начали ходить к семейному психологу, дабы разобраться в своих отношениях и претензиях друг к другу.

"Ким до сих пор любит Канье. Да, она устала. Но это не значит, что она не готова бороться за свою семью. К тому же все члены семьи Кардашьян поддерживают ее. Ким хочет дать мужу второй шанс. Она понимает, что он находится под постоянным давлением со стороны окружающих, прессы. И Ким уверена, что ее любовь поможет ему справиться со всеми проблемами", — сообщает один из источников, близких к паре.

Кроме того, один из друзей звездной семьи признался, что Кардашьян очень переживает из-за детей: "Все, что она делает сейчас, — ради Норт и Сейнта. Ким понимает, что речь идет не только о ней и Канье. В первую очередь им обоим нужно думать о детях. Поэтому она изо всех сил старается справиться со сложившейся ситуацией и наладить отношения в семье".
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Источник:

elle.ru

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