Ким Кардашьян надела купальник не по размеру (фото)

Сегодня, 09:31

Звезда шоу "Семейство Кардашьян" вместе с сестрой Кортни попала в объективы папарацци 

Ким Кардашьян. Фото: AFP
Ким Кардашьян. Фото: AFP

Телезвезда Ким Кардашьян, которая на днях вместе с мужем Канье Уэстом запустила линейку детской одежды, не смогла скрыться от фотографов.

Звезда шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians) вместе с сестрой Кортни попала в объективы папарацци во время отдыха в Коста-Рике.

На частной вилле сестры Кардашьян в откровенных купальниках проводят время у бассейна. Для принятия солнечных ванн Ким выбрала черное бикини от Chanel, дополнив свой образ модными солнцезащитными очками.

Пышные формы супруги Уэста не вместились в крошечном бюстгальтере. Снимки с обнаженной Ким уже разлетелись по Instagram.

11_115

Фото: Instagram 

12_43

Фото: Instagram 

13_17
шоу, папарацци, ким, кортни, бикини, Кардашьян, сестры, Chanel, instagram, формы, ким кардашьян, купальник

Вы сейчас просматриваете новость "Ким Кардашьян надела купальник не по размеру (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кендалл Дженнер на показе Chanel. Фото: AFP

21-летнюю супермодель подловили на улице в прозрачном нижнем белье

Вчера, 10:01

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кендалл Дженнер  приняла участие в оригинальной фотосессии

Звезды

Ким Кардашьян. Фото: Instagram

Ким Кардашьян не надела бюстгальтер под прозрачное мини за четыре тысячи долларов

1 Февраля, 09:01

Сейчас Ким в компании мамы и сестер наслаждается отдыхом в Коста-Рике

Звезды

Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Младшая сестра Ким Кардашьян прогадала с размером декольте

31 Января, 11:30

Кайли примерила полупрозрачный белый комбинезон на тонких бретельках 

Звезды

Чайна любит демонстрировать свое тело. Фото: instagram.com/blacchyna

Пышнотелая Блэк Чайна в прозрачном белье снялась в очень откровенной фотосессии

26 Января, 14:09

Молодая мамочка быстро обрела прежние формы после родов

Звезды

Ким подарила детям футболки со своим изображением. Фото: instagram.com/kimkardashian

Детский медцентр в Дубае оштрафовали из-за Ким Кардашьян

26 Января, 04:19

Звезда реалити-шоу приехала в медучреждение, чтобы пообщаться с пациентами и сделать им подарки 

Звезды

Кайли часто сотрудничает с Самсоновой. Фото: instagram.com/kyliejenner

19-летняя сестра Ким Кардашьян снялась в чувственной съемке фотографа из Украины

24 Января, 11:40

Это, пожалуй, самая скромная из всех фотосессий Кайли Дженнер и Саши Самсоновой

Звезды

Кендалл Дженнер. Фото: AFP

Кендалл Дженнер гуляет по Парижу в прозрачной блузке без нижнего белья

23 Января, 11:30

Пикантным кадром Кендалл поделилась на странице в Instagram

Звезды

Ким Кардашьян с Бараком Обамой. Фото: instagram.com/kimkardashian

Трехлетняя дочь Ким Кардашьян устроила истерику на встрече с Обамой в Белом доме

23 Января, 10:39

Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования