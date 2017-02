Ким Кардашьян надела купальник не по размеру (фото)

Телезвезда Ким Кардашьян, которая на днях вместе с мужем Канье Уэстом запустила линейку детской одежды, не смогла скрыться от фотографов.

Звезда шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians) вместе с сестрой Кортни попала в объективы папарацци во время отдыха в Коста-Рике.

На частной вилле сестры Кардашьян в откровенных купальниках проводят время у бассейна. Для принятия солнечных ванн Ким выбрала черное бикини от Chanel, дополнив свой образ модными солнцезащитными очками.

Пышные формы супруги Уэста не вместились в крошечном бюстгальтере. Снимки с обнаженной Ким уже разлетелись по Instagram.

Фото: Instagram

Фото: Instagram