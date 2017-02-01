Ким Кардашьян не надела бюстгальтер под прозрачное мини за четыре тысячи долларов (фото)

Сейчас Ким в компании мамы и сестер наслаждается отдыхом в Коста-Рике

Ким Кардашьян после громкого ограбления в Париже возвращается к привычной жизни и откровенным нарядам.

На днях 36-летняя жена Канье Уэста продемонстрировала пышную грудь, щеголяя в прозрачном блестящем мини на тонких бретельках от Paco Rabanne, стоимостью 4450 долларов (около 120 тысяч гривен).

Сейчас Ким в компании мамы и сестер наслаждается отдыхом в Коста-Рике. Светскую львицу сфотографировали в смелом платье без бюстгальтера, когда она направлялась на ужин в ресторан.

Компанию ей составила младшая сестра Кайли Дженнер, которая выбрала для прогулки белый комбинезон с бахромой и кружевом от бренда Lanna Cami.

Ким показала бюст в отпуске