Ким Кардашьян об ограблении в Париже: "Они собирались стрелять мне в спину"
Ким нарушила молчание и впервые сама рассказала о происшествии
Больше трех месяцев прошло с момента ограбления Ким Кардашьян в Париже, но лишь сейчас Ким нарушила молчание и впервые сама рассказала о происшествии.
В тизере нового эпизода реалити-шоу "Семейство Кардашьян" показан небольшой отрывок рассказа Ким об ограблении, в котором звезда признается, как сильно ее расстраивает случившееся: "Они собирались стрелять мне в спину. Там не было выхода. Я очень расстраиваюсь, когда думаю об этом".
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