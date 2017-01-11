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Ким Кардашьян об ограблении в Париже: "Они собирались стрелять мне в спину" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/11_main.1484044222.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/11_tn.1484044222.jpg Звезды Ким нарушила молчание и впервые сама рассказала о происшествии

Ким Кардашьян об ограблении в Париже: "Они собирались стрелять мне в спину"

Сегодня, 02:32

Ким нарушила молчание и впервые сама рассказала о происшествии

Ким Кардашьян. Фото: AFP
Ким Кардашьян. Фото: AFP

Больше трех месяцев прошло с момента ограбления Ким Кардашьян в Париже, но лишь сейчас Ким нарушила молчание и впервые сама рассказала о происшествии.

В тизере нового эпизода реалити-шоу "Семейство Кардашьян" показан небольшой отрывок рассказа Ким об ограблении, в котором звезда признается, как сильно ее расстраивает случившееся: "Они собирались стрелять мне в спину. Там не было выхода. Я очень расстраиваюсь, когда думаю об этом".
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