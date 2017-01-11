Ким Кардашьян об ограблении в Париже: "Они собирались стрелять мне в спину"

Больше трех месяцев прошло с момента ограбления Ким Кардашьян в Париже, но лишь сейчас Ким нарушила молчание и впервые сама рассказала о происшествии.

В тизере нового эпизода реалити-шоу "Семейство Кардашьян" показан небольшой отрывок рассказа Ким об ограблении, в котором звезда признается, как сильно ее расстраивает случившееся: "Они собирались стрелять мне в спину. Там не было выхода. Я очень расстраиваюсь, когда думаю об этом".