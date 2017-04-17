Ким Кардашьян отпраздновала Пасху в кругу семьи

Сегодня, 12:30

Телезвезда надела облегающее платье и босоножки со шнуровкой в тон

Ким Кардашьян. Фото: AFP
Ким Кардашьян. Фото: AFP

Празднование православной и католической Пасхи редко совпадает, но в этом году христиане отмечали праздник в один день, 16 апреля. Ким Кардашьян отпраздновала Пасху в кругу семьи.

36-летняя Кардашьян на странице в Instagram показала новую фотографию с мужем Канье Уэстом и подросшими детьми. Кадр за 6 часов собрал 2,6 миллионов лайков.

Телезвезда надела облегающее платье и босоножки со шнуровкой в тон. 3-летняя Норт позирует в белом платье и пушистых тапочках, а годовалый Сейнт – в белой рубашке.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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