Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве Канье Уэста

Сегодня, 19:00

Во время одного из концертов Канье Уэст потерял голос и отменил концерт

Ким Кардашьян. Фото: AFP
Ким Кардашьян. Фото: AFP

Еще в ноябре прошлого года семье Ким Кардашьян пришлось пройти через много испытаний. Сначала Ким ограбили в отеле Парижа, угрожая жизни, затем ее муж лег в больницу с нервным истощением, и вот теперь Кардашьян решила рассказать о том непростом периоде.

В одном из новых эпизодов реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким рассказала о том, как непросто ей было под конец прошлого года. Во время одного из концертов Канье Уэст потерял голос и отменил концерт, однако позже ему пришлось отменить весь свой тур из-за того, что у него случился нервный срыв, и его поместили в реабилитационную клинику. "Он никогда не отдыхал, – делится Ким. – Но все будет хорошо. Это заставило его взять паузу, которая ему действительно нужна. Я думаю, ему это только на пользу. Просто я чувствую такой груз ответственности и давления от того, что мне приходится многое делать самой. После того ограбления я просто оставалась дома и позволяла ему заботиться обо всем. Я так измотана. Я даже к телефону не подходила несколько дней".

Звезда реалити-шоу призналась, что все очень волнуются за состояние Канье, а она сама поддерживает своего мужа.
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popcornnews.ru

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