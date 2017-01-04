Ким Кардашьян вернулась в Instagram спустя три месяца после ограбления (фото)
Семейный снимок за 16 часов собрал свыше 3 миллионов лайков.
Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала снимок в Instagram.
На фото запечатлена семья Кардашьян: супруг Канье Уэст и их дети – трехлетняя Норт и годовалый Сейнт. "Семья" – подписала кадр Ким.
Почти 90-миллионная аудитория Ким Кардашьян три месяца ждала ее возвращения в Instagram. Напомним, после парижского ограбления "королева селфи" отказалась от соцсетей.
Семейный снимок за 16 часов собрал свыше 3 миллионов лайков.
Фото: Instagram
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