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Ким Кардашьян вернулась в Instagram спустя три месяца после ограбления (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/8_main.1483529794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/8_tn.1483529794.jpg Звезды Семейный снимок за 16 часов собрал свыше 3 миллионов лайков.

Ким Кардашьян вернулась в Instagram спустя три месяца после ограбления (фото)

Сегодня, 14:30

Семейный снимок за 16 часов собрал свыше 3 миллионов лайков.

Ким Кардашьян. Фото: REX
Ким Кардашьян. Фото: REX

Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала снимок в Instagram.

На фото запечатлена семья Кардашьян: супруг Канье Уэст и их дети – трехлетняя Норт и годовалый Сейнт. "Семья" – подписала кадр Ким.

Почти 90-миллионная аудитория Ким Кардашьян три месяца ждала ее возвращения в Instagram. Напомним, после парижского ограбления "королева селфи" отказалась от соцсетей.

Семейный снимок за 16 часов собрал свыше 3 миллионов лайков.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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