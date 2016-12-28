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Ким Кардашьян выбрала для семейного праздника золотое платье с глубоким декольте http://www.segodnya.ua/img/article/7838/68_main.1482922363.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/68_tn.1482922363.jpg Звезды Канье Уэст на странице в Twitter поделился семейным фото на фоне елки

Ким Кардашьян выбрала для семейного праздника золотое платье с глубоким декольте

Сегодня, 14:30

Канье Уэст на странице в Twitter поделился семейным фото на фоне елки

Ким Кардашьян. Фото: AFP
Ким Кардашьян. Фото: AFP

Телезвезда Ким Кардашьян отметила Рождество в кругу семьи. Кендал и Кайли Дженнер, Кортни и Хлое Кардашьян, Пэрис Хилтон и Ники Хилтон – стали гостями праздничной вечеринки.

Праздник прошел в доме у Кортни Кардашьян.

Канье Уэст на странице в Twitter поделился семейным фото на фоне елки. Вместе с Канье на фото позирует Ким, которая держит дочь Норт, а маленький Сейнт устроился на руках у отца.

Для вечеринки светская львица выбрала эффектное золотое платье с глубоким декольте от Rodarte.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Источник:

"Сегодня"

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