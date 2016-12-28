Ким Кардашьян выбрала для семейного праздника золотое платье с глубоким декольте
Канье Уэст на странице в Twitter поделился семейным фото на фоне елки
Телезвезда Ким Кардашьян отметила Рождество в кругу семьи. Кендал и Кайли Дженнер, Кортни и Хлое Кардашьян, Пэрис Хилтон и Ники Хилтон – стали гостями праздничной вечеринки.
Праздник прошел в доме у Кортни Кардашьян.
Канье Уэст на странице в Twitter поделился семейным фото на фоне елки. Вместе с Канье на фото позирует Ким, которая держит дочь Норт, а маленький Сейнт устроился на руках у отца.
Для вечеринки светская львица выбрала эффектное золотое платье с глубоким декольте от Rodarte.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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