Ким Кардашьян выбрала для семейного праздника золотое платье с глубоким декольте

Канье Уэст на странице в Twitter поделился семейным фото на фоне елки

Телезвезда Ким Кардашьян отметила Рождество в кругу семьи. Кендал и Кайли Дженнер, Кортни и Хлое Кардашьян, Пэрис Хилтон и Ники Хилтон – стали гостями праздничной вечеринки.

Праздник прошел в доме у Кортни Кардашьян.

Канье Уэст на странице в Twitter поделился семейным фото на фоне елки. Вместе с Канье на фото позирует Ким, которая держит дочь Норт, а маленький Сейнт устроился на руках у отца.

Для вечеринки светская львица выбрала эффектное золотое платье с глубоким декольте от Rodarte.

Фото: Instagram

Фото: Instagram