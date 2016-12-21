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Кинокаталог IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7817/52_main.1482338456.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/52_tn.1482338456.jpg Звезды Первое место пятый год подряд занимает фэнтезийный сериал канала HBO "Игра престолов" 

Кинокаталог IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года

Вчера, 19:10

Первое место пятый год подряд занимает фэнтезийный сериал канала HBO "Игра престолов" 

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;
Кадр из сериала "Игра престолов"

Кинокаталог IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года, основываясь на количестве просмотров страниц в базе того или иного телепроекта. По количеству представленных в первой десятке проектов лидируют сериалы потокового сервиса Netflix – "Очень странные дела", "Оранжевый – хит сезона" и "Сорвиголова".

Первое место пятый год подряд занимает фэнтезийный сериал канала HBO "Игра престолов" (шестой сезон). Второе место досталось дебютировавшему в июле текущего года мистическому сериалу в жанре научной фантастики "Очень странные дела". Кроме этого, звезда драмы Милли Бобби Браун и исполнительница одной из ключевых ролей Наталия Дайер вошли на IMDB в десятку "Новых звезд 2016 года". Джеффри Дин Морган и его персонаж – злодей Ниган – помогли "Ходячим мертвецам" канала AMC подняться на третье место в рейтинге. С финала шестого сезона и до премьеры седьмого в октябре 2016 года зрители не прекращали обсуждений по поводу жертвы Нигана.

Остальные места в десятке распределились следующим образом:

4. "Мир дикого запада" (HBO, первый сезон)

5. "Американская история ужасов: Роанок" (FX, шестой сезон)

6. "Флэш" (The CW, третий сезон)

7. "Мистер Робот" (USA, второй сезон)

8. "Оранжевый – хит сезона" (Netflix, четвертый сезон)

9. "Викинги" (History, четвертый сезон)

10. "Сорвиголова" (Netflix, второй сезон)
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Источник:

kinonews.ru

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