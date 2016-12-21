Кинокаталог IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года
Первое место пятый год подряд занимает фэнтезийный сериал канала HBO "Игра престолов"
Кинокаталог IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года, основываясь на количестве просмотров страниц в базе того или иного телепроекта. По количеству представленных в первой десятке проектов лидируют сериалы потокового сервиса Netflix – "Очень странные дела", "Оранжевый – хит сезона" и "Сорвиголова".
Первое место пятый год подряд занимает фэнтезийный сериал канала HBO "Игра престолов" (шестой сезон). Второе место досталось дебютировавшему в июле текущего года мистическому сериалу в жанре научной фантастики "Очень странные дела". Кроме этого, звезда драмы Милли Бобби Браун и исполнительница одной из ключевых ролей Наталия Дайер вошли на IMDB в десятку "Новых звезд 2016 года". Джеффри Дин Морган и его персонаж – злодей Ниган – помогли "Ходячим мертвецам" канала AMC подняться на третье место в рейтинге. С финала шестого сезона и до премьеры седьмого в октябре 2016 года зрители не прекращали обсуждений по поводу жертвы Нигана.
Остальные места в десятке распределились следующим образом:
4. "Мир дикого запада" (HBO, первый сезон)
5. "Американская история ужасов: Роанок" (FX, шестой сезон)
6. "Флэш" (The CW, третий сезон)
7. "Мистер Робот" (USA, второй сезон)
8. "Оранжевый – хит сезона" (Netflix, четвертый сезон)
9. "Викинги" (History, четвертый сезон)
10. "Сорвиголова" (Netflix, второй сезон)
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