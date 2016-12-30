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Кира Найтли призналась, что испытывала проблемы с алкоголем http://www.segodnya.ua/img/article/7847/79_main.1483109616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/79_tn.1483109616.jpg Звезды Актриса с помощью шумных вечеринок и выпивки снимала нервное напряжени

Кира Найтли призналась, что испытывала проблемы с алкоголем

Сегодня, 18:30

Актриса с помощью шумных вечеринок и выпивки снимала нервное напряжени

Кира Найтли. Фото: AFP
Кира Найтли. Фото: AFP

Кира Найтли призналась, что с появлением ребенка она сильно изменилась. Актриса стала более открытой и спокойней реагировать на критику. Также Кира решила откровенно рассказать, что когда-то ей пришлось обратиться к психотерапевту. Она хотела избавиться от комплексов, не позволяющих ей быть счастливой и от вредных привычек.

Одной из таких был алкоголь. Найтли призналась, что с помощью шумных вечеринок и выпивки снимала нервное напряжение. "Когда выпадал свободный вечер, я напивалась вдрызг, танцевала до упаду и просыпалась в незнакомых местах", — поделилась звезда.

К слову, за то время актрисе совершенно не стыдно: "В конце концов, я британка, мне не стыдно за свою страсть к пабам и хорошей выпивке!", — заявила молодая мама. Кстати, со своим мужем музыкантом Джеймсом Райтоном Кира познакомилась, когда веселилась в одном из заведений и была немного пьяна.
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Источник:

cosmo.ru

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