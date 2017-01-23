Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Кирстен Данст появилась на вечеринке в откровенном наряде 13-летней давности (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/60_main.1485173552.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/60_tn.1485173552.jpg Звезды Актриса выбрала винтажное платье от Christian Lacroix Couture

Кирстен Данст появилась на вечеринке в откровенном наряде 13-летней давности (фото)

Сегодня, 16:00

Актриса выбрала винтажное платье от Christian Lacroix Couture


Кирстен Данст. Фото: AFP
Кирстен Данст. Фото: AFP

Актриса Кирстен Данст, которая получила предложение руки и сердца от коллеги по сериалу "Фарго" Джесси Племонса и ответила ему "да", удивила выбором наряда для гала-ужина ювелирного бренда Chopard, который на днях состоялся в Париже.

Данст появилась на вечеринке в винтажном платье-мини с кружевом от Christian Lacroix Couturе, которое уже демонстрировала 13 лет назад – на афтепати премии "Оскар", организованной изданием Vanity Fair.

За последние 13 лет формы актрисы стали куда более пышными.

carlosferraz__02

Фото: Instagram

1_1781
премии, платье, актриса, формы, предложение, кирстен данст

Вы сейчас просматриваете новость "Кирстен Данст появилась на вечеринке в откровенном наряде 13-летней давности (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кирстен Данст. Фото: REX

Кирстен Данст выходит замуж за коллегу по сериалу

11 Января, 13:30

Актриса приняла предложение коллеги по сериалу "Фарго" Джесси Племонса

Скандалы

Самые откровенные фото звезд из их личного архива

6 Ноября 2016, 00:12

Многие звезды любят делать свои откровенные фотографии на телефон, не задумываясь о том, что они могут стать достоянием общественности

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.