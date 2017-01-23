Кирстен Данст появилась на вечеринке в откровенном наряде 13-летней давности (фото)

Актриса Кирстен Данст, которая получила предложение руки и сердца от коллеги по сериалу "Фарго" Джесси Племонса и ответила ему "да", удивила выбором наряда для гала-ужина ювелирного бренда Chopard, который на днях состоялся в Париже.

Данст появилась на вечеринке в винтажном платье-мини с кружевом от Christian Lacroix Couturе, которое уже демонстрировала 13 лет назад – на афтепати премии "Оскар", организованной изданием Vanity Fair.

За последние 13 лет формы актрисы стали куда более пышными.

Фото: Instagram