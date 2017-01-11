Кирстен Данст выходит замуж за коллегу по сериалу

Актриса Кирстен Данст получила предложение руки и сердца от коллеги по сериалу "Фарго" Джесси Племонса и ответила ему "да".

Случилось это романтическое событие, согласно изданию Page Six, в день "Золотого глобуса-2017".

"Я – тот человек, который хочет замуж. Мне бы хотелось сделать это не очень поздно, во второй половине 30-ти лет. Уютный дом, званый обед, хорошая музыка в компании друзей и семьи. Я буду рассматривать свадьбу, словно отмечаю свое 40-летие",- сказала в одном из недавних интервью Кирстен, которая и ранее заявляла о желании пойти под венец: "Я хочу продолжать играть и сниматься, но в то же время я хочу детей. Я надеюсь, они появятся у меня в следующие два года".