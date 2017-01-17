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Королевский свадебный наряд и золотой венец: Оля Полякова на Бали "вышла замуж" во второй раз (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/44_main.1484658900.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/44_tn.1484658900.jpg Звезды Певица провела 29 часов в пути ради экзотического празднования дня рождения

Королевский свадебный наряд и золотой венец: Оля Полякова на Бали "вышла замуж" во второй раз (фото)

Сегодня, 16:30

Певица провела 29 часов в пути ради экзотического празднования дня рождения

Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отправилась в Индонезию на остров Бали: Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.

Ежегодно, отправляясь в экзотическую страну, певица придерживается местных традиций в праздновании своего дня рождения. В свой день рождения, 17 января, Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.

Для праздничного вечера певица выбрала королевский свадебный наряд, дополнив его аутентичным золотым венцом (девичий головной убор). Подготовка праздничного образа заняла более трех часов. Все члены семьи и друзья артистки также придержались дресс-код вечеринки.

"Надев свадебный наряд, я смогу сегодня еще пару раз выйти замуж. Интересно, а мой муж готов на пару раз?", -  в присущей для себя манере прокомментировала 33-летняя артистка.

Готовлюсь) #анесходитьлимнезамуж?)

Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic)

Утро для именинницы началось с сюрпризов. Друзья преподнесли певице огромного попугая, которого Полякова отпустит на волю по завершению своего отпуска – подобный ритуал дароприношения местные жители проводят ежедневно наудачу и для благополучия.
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Источник:

"Сегодня"

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