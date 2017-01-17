Королевский свадебный наряд и золотой венец: Оля Полякова на Бали "вышла замуж" во второй раз (фото)

Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отправилась в Индонезию на остров Бали: Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.

Ежегодно, отправляясь в экзотическую страну, певица придерживается местных традиций в праздновании своего дня рождения. В свой день рождения, 17 января, Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.

Для праздничного вечера певица выбрала королевский свадебный наряд, дополнив его аутентичным золотым венцом (девичий головной убор). Подготовка праздничного образа заняла более трех часов. Все члены семьи и друзья артистки также придержались дресс-код вечеринки.

"Надев свадебный наряд, я смогу сегодня еще пару раз выйти замуж. Интересно, а мой муж готов на пару раз?", - в присущей для себя манере прокомментировала 33-летняя артистка.

Готовлюсь) #анесходитьлимнезамуж?) Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic) Янв 17 2017 в 1:09 PST

Утро для именинницы началось с сюрпризов. Друзья преподнесли певице огромного попугая, которого Полякова отпустит на волю по завершению своего отпуска – подобный ритуал дароприношения местные жители проводят ежедневно наудачу и для благополучия.