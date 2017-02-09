"Красавица и чудовище" может стать самым кассовым фильмом 2017 года

В 2017 году студия Disney запланировала несколько громких премьер, но самой важной, похоже, станет премьера "Красавицы и Чудовища" с Эммой Уотсон и Люком Эвансом в главных ролях. Ремейк одноименного диснеевского мультфильма, по прогнозам экспертов, может стать самым кассовым фильмом 2017 года.

В 2016 году в США самым кассовым проектом стал мультфильм "В поисках Дори" – а фильм "Красавица и Чудовище" по объему предварительных продаж билетов его уже обогнал. По данным портала Fandango, билеты на сотни сеансов в США уже распроданы, хотя до премьеры "Красавицы и Чудовища" остается еще месяц – и за первые три дня продаж билетов было продано в разы больше, чем в прошлом году на "В поисках Дори". Как утверждают менеджеры Fandango, с точки зрения объема предварительных продаж билетов "Красавица и Чудовище" не уступает самым ожидаемым супергеройским блокбастерам.

"В поисках Дори" в 2016 году собрал в США свыше 486 млн. долларов, став самым кассовым проектом в национальном прокате, а по миру заработал свыше 1 миллиарда долларов. Киноэксперты, основываясь на данных о продаже билетов, уверены, что "Красавица и Чудовище" с легкостью превзойдет этот результат как минимум в национальном прокате. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 16 марта.