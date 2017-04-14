Кравец приготовит фирменное блюдо, а Зеленский отдохнет на природе: как отметят Пасху звезды "Квартала 95"

Накануне одного из самых светлых праздников в году – Воскресения Христова, актеры студии "Квартал 95" рассказали, как именно они проводят этот день, и что у них обычно стоит на столах.

Владимир Зеленский: "Самое вкусное для меня в этот день – это пасочка с маслом, остальные блюда я могу и в другие дни в году съесть. Поскольку в этот день нельзя работать, устроим себе, наверное, полноценный выходной с шашлыками на свежем воздухе. Надеюсь, только погода не подведет. В нашей семье дети всегда рисуют крашанки, а я выступаю в роли оценивателя и дегустатора".

Евгений Кошевой: "Обычно в церковь рано утром ходит святить куличи мама супруги, а мы ей вручаем свою корзинку. Пару раз жена Ксюша тоже пекла куличи вместе с дочками, я же отвечаю в семье за салаты – могу нарезать все, что мне скажут. В качестве помощника я не увиливаю от обязанностей, и когда есть возможность, всегда помогаю родным на кухне. Но, знаете, я больше люблю есть, чем готовить".

Елена Кравец: "В юности это было приключение – отпроситься у родителей на всенощную с подружками. Сегодня же этот праздник я всегда встречаю в семейном кругу. В этом году, правда, сама печь куличи не буду, но обязательно продегустирую труды друзей. Сколько съем кусочков я не считаю, в этот день могу себя не ограничивать. А вообще традиционное блюдо в нашей семье – это икра из запеченных овощей, готовлю ее по одесскому рецепту, всем очень нравится".