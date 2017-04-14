Кравец приготовит фирменное блюдо, а Зеленский отдохнет на природе: как отметят Пасху звезды "Квартала 95"

Сегодня, 18:00

Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Елена Кравец поделились своими гастрономическими предпочтениями на праздник

Владимир Зеленский устроит выходной с шашлыками на свежем воздухе
Владимир Зеленский устроит выходной с шашлыками на свежем воздухе

Накануне одного из самых светлых праздников в году – Воскресения Христова, актеры студии "Квартал 95" рассказали, как именно они проводят этот день, и что у них обычно стоит на столах.

Владимир Зеленский: "Самое вкусное для меня в этот день – это пасочка с маслом, остальные блюда я могу и в другие дни в году съесть. Поскольку в этот день нельзя работать, устроим себе, наверное, полноценный выходной с шашлыками на свежем воздухе. Надеюсь, только погода не подведет. В нашей семье дети всегда рисуют крашанки, а я выступаю в роли оценивателя и дегустатора".

Евгений Кошевой: "Обычно в церковь рано утром ходит святить куличи мама супруги, а мы ей вручаем свою корзинку. Пару раз жена Ксюша тоже пекла куличи вместе с дочками, я же отвечаю в семье за салаты – могу нарезать все, что мне скажут. В качестве помощника я не увиливаю от обязанностей, и когда есть возможность, всегда помогаю родным на кухне. Но, знаете, я больше люблю есть, чем готовить".

Елена Кравец: "В юности это было приключение – отпроситься у родителей на всенощную с подружками. Сегодня же этот праздник я всегда встречаю в семейном кругу. В этом году, правда, сама печь куличи не буду, но обязательно продегустирую труды друзей. Сколько съем кусочков я не считаю, в этот день могу себя не ограничивать. А вообще традиционное блюдо в нашей семье – это икра из запеченных овощей, готовлю ее по одесскому рецепту, всем очень нравится".
блюдо, церковь, актеры, зеленский, елена кравец, кравец, Евгений Кошевой, Владимир Зеленский, Кошевой, роли

Вы сейчас просматриваете новость "Кравец приготовит фирменное блюдо, а Зеленский отдохнет на природе: как отметят Пасху звезды "Квартала 95"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Адам Вирастюк и Владимир Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба "Квартал 95"

Сын Василия Вирастюка удивил Зеленского и Кошевого шутками о папе

13 Марта, 14:00

13-летний сын самого сильного человека Украины обанкротил шоу "Рассмеши комика. Дети" на 50 тысяч гривен

Звезды

Евгений Кошевой. Фото: kvartal95.com

Евгений Кошевой изменился до неузнаваемости

12 Апреля, 15:30

Актер студии "Квартал 95" вышел на сцену в образе Сергея Сивохо

Звезды

Сергей Сивохо угрожал Евгению Кошевому костылями

Сегодня, 11:00

Потап стал прорабом белорусских строителей

Звезды

Антон Лирник. Фото: Instagram

У Антона Лирника родилась дочь-богатырь

12 Апреля, 20:17

Ведущий и шоумен поделился первыми подробностями

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования