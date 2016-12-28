Кравец рассказала, как Зеленский отреагировал на ее беременность: "Первая реакция у Вовы – шок"

Единственная актриса "Квартал 95" Елена Кравец в первом интервью после родов рассказала "Сегодня" о том, как сообщила Владимиру Зеленскому о своей беременности (в августе артистка родила двойню).

"Мы как раз были на фестивале "Лига смеха" в Одессе в январе, где я должна была как тренер выбрать себе две команды. Я не могла Вове не сообщить, ведь впереди у нас был целый рабочий год, очень много планов, съемок, концертов. Он должен был быть в курсе, что на полную катушку меня уже не получится использовать. Конечно, первая реакция у Вовы — шок! Причем как работодателя, так и друга (смеется)", – призналась артистка в интервью "Сегодня".

Кравец не сидела долго в декрете: "Думаю, месяца на три я точно выпала из жизни коллектива. Первый проект, в который я вернулась, был полуфинал "Лиги смеха". Собственно, по нему я больше всего и скучала. Но, конечно, еще скучала по ребятам, их шуткам, колкостям, по привычному общению. Но никто меня не заставлял сидеть дома — мне действительно хотелось самой провести первые месяцы жизни своих детей рядом с ними. А когда мне захотелось вновь поработать, я вернулась", – рассказала Елена.