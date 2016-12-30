"Кредо убийцы" назвали худшим фильмом в карьере Майкла Фассбендера

Экранизация серии видео игр Ubisoft "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером не только разочаровала критиков, но и стала худшим фильмом в карьере звезды "Людей Икс". За первые шесть дней проката в США "Кредо убийцы" заработал всего 22,5 миллиона долларов – и это при бюджете в 125 миллионов.

Момент для премьеры "Кредо убийцы" был выбран очень неудачный – всего за неделю до выхода фильма в США в прокате стартовал спин-офф "Звездных войн", который, ожидаемо, возглавил бокс-офис во вторую неделю подряд и "потопил" не только "Кредо убийцы", но и "Пассажиров" с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом.

На текущий момент рейтинг "Кредо убийцы" на Rotten Tomatoes, составленный на основании рецензий профессиональных кинокритиков, составляет рекордно низкие 19%. ABC News возложила вину за провал фильма на Фассбендера, который не только сыграл в картине главную роль, но и выступил в качестве продюсера, назвав "Кредо убийцы" "худшим фильмом" в его карьере. Кстати, для Фассбендера "Кредо убийцы" – уже вторая попытка выступить в качестве продюсера (в 2015 году он снял инди-вестер "Строго на запад" опять-таки с самим собой в главной роли).