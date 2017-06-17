Кристен Стюарт презентовала новую линейку макияжа Chanel

Актриса Кристен Стюарт стала лицом новой линейки макияжа Chanel – Ombre Première.

Стюарт представляет коллекцию теней из трех цветов – синего, черного и красного – самых модных в этом сезоне, пишет НВ со ссылкой на Buro 24/7 . В ролике актриса рассказывает о своих впечатлениях от новой продукции. "Синий цвет у меня ассоциируется с превосходством, красный – подчеркивает настроение и чувства, а черный – создает четкий акцент", – объяснила Стюарт. Вместе с актрисой в ролике снялась главный визажист Chanel Лючия Пика.