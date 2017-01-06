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Кристина Асмус и Гарик Харламов отметили день рождения дочери http://www.segodnya.ua/img/article/7859/98_main.1483703849.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/98_tn.1483703849.jpg Звезды Звездные родители пока еще ни разу не показали своего ребенка публично

Кристина Асмус и Гарик Харламов отметили день рождения дочери

Сегодня, 14:30

Звездные родители пока еще ни разу не показали своего ребенка публично

Кристина Асмус с дочерью. Фото: Instagram
Кристина Асмус с дочерью. Фото: Instagram

Актриса Кристина Асмус на странице в Instagram поделилась новым снимком дочери. 5 января девочка отметила день рождения. Наследнице Кристины Асмус и Гарика Харламова исполнилось три года.

"Сегодня нашей дочке 3 годика! Милая наша, самая добрая, умная, красивая, послушная, веселая, заботливая, ласковая, сказочная, мы тебя очень-очень любим! Будь счастлива! Улыбайся и смейся беззаботно, задорно! С днем рождения, Настюша!", — написала Кристина в соцсети.

В свою очередь Гарик Харламов был краток: "Нашей Настюхе 3 годика!".

Звездные родители продолжают скрывать лицо девочки. 
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Источник:

"Сегодня"

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