Кристина Орбакайте отдыхает с детьми в Майами (фото)
Сейчас певица вместе с детьми и мужем Михаилом Земцовым проводит время в США
Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным семейным фото. Сейчас певица вместе с детьми и мужем Михаилом Земцовым проводит время в США.
Кристина показала наследников на отдыхе в Майами. 25-летний Никита Пресняков, 19-летний Дени Байсаров и 4-летняя Клава Земцова запечатлены на пляже.
"Моя команда!",— подписала Орбакайте кадр в Instagram.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вместе со звездным семейством сейчас отдыхает и Алена Краснова, девушка Никиты Преснякова.
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