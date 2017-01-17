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Кристина Орбакайте отдыхает с детьми в Майами (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/67_main.1484651059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/67_tn.1484651059.jpg Звезды Сейчас певица вместе с детьми и мужем Михаилом Земцовым проводит время в США

Кристина Орбакайте отдыхает с детьми в Майами (фото)

Сегодня, 13:00

Сейчас певица вместе с детьми и мужем Михаилом Земцовым проводит время в США

Кристина Орбакайте. Фото: Instagram
Кристина Орбакайте. Фото: Instagram

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным семейным фото. Сейчас певица вместе с детьми и мужем Михаилом Земцовым проводит время в США.

Кристина показала наследников на отдыхе в Майами. 25-летний Никита Пресняков, 19-летний Дени Байсаров и 4-летняя Клава Земцова запечатлены на пляже.

"Моя команда!",— подписала Орбакайте кадр в Instagram.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Вместе со звездным семейством сейчас отдыхает и Алена Краснова, девушка Никиты Преснякова.
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