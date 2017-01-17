Кристина Орбакайте отдыхает с детьми в Майами (фото)

Сейчас певица вместе с детьми и мужем Михаилом Земцовым проводит время в США

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным семейным фото. Сейчас певица вместе с детьми и мужем Михаилом Земцовым проводит время в США.

Кристина показала наследников на отдыхе в Майами. 25-летний Никита Пресняков, 19-летний Дени Байсаров и 4-летняя Клава Земцова запечатлены на пляже.

"Моя команда!",— подписала Орбакайте кадр в Instagram.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Вместе со звездным семейством сейчас отдыхает и Алена Краснова, девушка Никиты Преснякова.